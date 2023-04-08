Также прорыто более 7 тыс. метров противотанковых рвов и траншей.

Инженерные подразделения обустроили еще несколько десятков минных полей на северной границе.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram. По его словам, обстановка в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. В частности, украинские воины сполна ее используют для укрепления оборонительных рубежей и позиций.

"Только на этой неделе инженерными подразделениями обустроены несколько десятков минных полей с использованием более шести тысяч противотанковых мин. Прорыто более семи тысяч метров противотанковых рвов и траншей", - сообщил Наев.

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Угроза на северной границе

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что про новое крупное наступление со стороны России речь не идет.

Сейчас Киевщину защищают несколько мощных оборонительных рубежей, которые российские захватчики не смогут пройти в случае повторной попытки атаковать столицу.

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