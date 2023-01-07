Каждый украинец теперь может самостоятельно проверить, есть ли опасные места рядом с его домом.

В Украине появилась интерактивная карта заминированных территорий. Потенциально опасные места теперь можно увидеть на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На интерактивной карте обозначены все места в Украине, где уже обнаружены либо предположительно находятся взрывоопасные предметы. Для каждого такого места указан характер опасности.

В ГСЧС призывают украинцев пользоваться этой картой при планировании своего маршрута передвижения по территориям, где шли бои.

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Карта доступна как на сайте ведомства, так и для загрузки на мобильный телефон в качестве приложения.

Война в Украине: минная опасность

По словам президента Зеленского, сегодня в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывает около 170 тысяч квадратных километров. Т.е. более четверти территории страны.

В районах, которые освобождены в ходе контрнаступательных действий украинских сил, работы по разминированию становятся одной из первоочередных задач местной военной администрации.

Особую опасность представляют мины-ловушки, которые россияне оставляют в зданиях. Иногда минирование настолько плотное, что здания приходится взрывать вместо разминирования.

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