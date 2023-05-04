Три российских беспилотника ударили по общежитиям одного из учебных заведений города.

В ночь на 4 мая во время воздушной атаки против Украины российские военные направили на Одессу 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", большинство вражеских беспилотников были уничтожены.

"По Одессе ночью враг направил атаку 15 Shahed-131/136. 12 уничтожено силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что три российских дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Местные спасатели оперативно ликвидировали пожар, люди в результате коварных действий врага не пострадали.

Отмечается, что на хвостовиках дронов-камикадзе были написаны "сакральные причины" атаки: "за Москву" и "за Кремль".

Ночная воздушная атака против Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне в ночь на 4 мая 2023 года совершили очередную воздушную атаку, из-за чего в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.

В 3 часа утра глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одесской области есть сбитие.

Также взрывы раздавались в Киеве - враг направил на столицу дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Впрочем, все они были уничтожены силами ПВО.

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