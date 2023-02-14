Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия использует в агрессии против нашего государства около 40 аэродромов. При чем не все эти аэродромы расположены на территории Российской Федерации.
Как он отметил в эфире "Эспрессо", российские самолеты постоянно находятся на территории Беларуси. Это и истребители, и бомбардировщики.
"Сейчас российская бомбардировочная и штурмовая авиация работает на востоке Украины. Вчера был уничтожен российский штурмовик и бомбардировщик силами ПВО Украины", – добавил Игнат.
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что враг использует не только белорусские аэродромы, которые являются по факту оккупированными Россией.
"Россияне также используют аэродромы на оккупированных украинских территориях, в оккупированном Крыму. Около 40 аэродромов Россия использует в агрессии против нашего государства", – подытожил Игнат.
Удары по российским аэродромам
Летом 2022 года "бавовна" произошла на российском аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму. Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что удары могли быть нанесены с помощью беспилотников дальнего радиуса действия или переделанных противокорабельных ракет.
8 февраля 2023 года украинские защитники попали в военный аэродром во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, который также использовали российские войска. Ликвидировано более 100 захватчиков.
В конце января были обнародованы спутниковые снимки, на которых видно, что российские оккупанты формируют линии обороны возле аэродрома во временно оккупированном Бердянске. При этом на территории аэропорта были зафиксированы летательные аппараты.