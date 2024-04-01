Довольно часто благодаря средствам РЭБ БпЛА приземляются в абсолютно целом состоянии, благодаря чему можно их исследовать.

С помощью средств радиоэлектронной борьбы Украина имеет возможности определенным образом останавливать массированные ракетные и дроновые атаки российских оккупантов.

"Да, в некоторой степени мы их постоянно применяем и в борьбе против ударных БпЛА типа "Шахед" и также против ракет, которые сводят их несколько с ума, если можно так сказать, - ракеты направляются не в цели", - рассказал спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По словам Евлаша, довольно часто благодаря средствам РЭБ даже БпЛА приземляются в абсолютно целом состоянии.

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"И это дает возможность нам изучать их, изучать их технические характеристики и особенности конструкции. Конечно, и командующий Воздушных сил Николай Олещук постоянно благодарит в своих обращениях, когда мы обнародуем статистику относительно сбитых целей, в том числе и подразделениям РЭБ, поскольку их работа является чрезвычайно важной. Потому что без использования дорогостоящих ракет нам удается высокотехнологичными средствами приземлять такие достаточно опасные цели", - рассказал представитель Воздушных сил.

Система РЭБ в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине планируют построить комплексную систему управления средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы исключить усилия российских оккупантов по пилотированию различных воздушных средств в небе над Украиной. По его словам, этот вопрос обсудили во время трехчасового совещания с участием военных и чиновников.

Ранее командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахилес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отмечал, что Украина делает все, чтобы выйти в паритет с российскими оккупантами в средствах радиоэлектронной разведки. Он отметил, что пока Киев уступает лишь в централизованном РЭБ. По его словам, средства радиоэлектронной разведки также дополнительно дают украинским военным возможность выявлять, где находится РЭБ противника.

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