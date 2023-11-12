Россияне будут корректировать свои атаки, учитывая как тактические задачи, так и учитывая погоду.

Процесс нанесение врагом ударов сейчас существенно будет зависеть от погодных условий.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона единых новостей, комментируя, в частности, удары РФ по Украине сегодняшней ночью и работу украинской противовоздушной обороны.

"Отработали, сбили ракету - это замечательный результат. Безусловно противник будет корректировать свои атаки, свои нападения на Украину, в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами. Сейчас будут существенно влиять на деятельность авиационную. Потому что от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет таки на это", - отметил он.

Видео дня

Игнат подтвердил, что около полуночи российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М". Силами и средствами противовоздушной обороны сбита ракета Х-59.

Ракетная атака оккупантов

Как сообщал УНИАН, ночью российские захватчики нанесли по Николаевской области ракетный удар, применив одновременно баллистику, предположительно "Искандер-М", и управляемые авиационные ракеты типа Х-59. пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Несмотря на это силы ПВО смогли уничтожить одну из управляемых ракет.

Вторая Х-59 и баллистическая ракета попали по открытой территории в Николаевской области. Обошлось без критических разрушений и пострадавших.

По данным ГУР, в России есть в наличии около 845 ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: