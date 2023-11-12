Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту.

Сегодня ночью российские захватчики нанесли по Николаевской области ракетный удар. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Ночью враг атаковал юг Украины, применив одновременно баллистику, предположительно "Искандер-М", и управляемые авиационные ракеты типа Х-59. Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вторая Х-59 и баллистическая ракета попали по открытой территории в Николаевской области. Обошлось без критических разрушений и пострадавших. В результате падения обломков сбитой ракеты повреждены несколько жилых домов. Сейчас уточняется, есть ли пострадавшие.

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Атаки оккупантов по территории Украины

Напомним, недавно в Одесской области из-за удара российской армии произошли разрушения и были ранены люди. В частности, произошло два попадания в Одесском районе: 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе, она госпитализирована. Также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы и получили помощь на месте. Кроме того, произошло попадание в припортовую инфраструктуру, предположительно, сверхзвуковым "Ониксом". Масштабы разрушений не объявляли.

По данным военных, враг атаковал регион с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря.

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