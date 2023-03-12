Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что не ожидает скорых поставок истребителей Украине.
"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники", - заявил он немецкой газете Bild am Sonntag.
При этом он добавил:
"Поэтому мы говорим, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о поставках самолетов, мы не тратили время и многие месяцы на обучение".
Боевые самолеты F-16 и МиГ-29 для Украины - актуальные новости
Как писал УНИАН, в Воздушных силах ВСУ заявили, что истребители МиГ-29 от Польши и Словакии усилят боеспособность парка самолетов, которые сейчас есть у ВСУ. Вместе с тем там добавили, что у россиян в разы больше авиационная группировка, поэтому Украине сейчас нужна лучшая техника, чем МиГ-29. Например, американские истребители F-16.
До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова предоставить Украине истребители: "Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и которая сейчас служит в наших Военно-воздушных силах, - мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать".