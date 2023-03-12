Министр Дмитрий Кулеба дал интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что не ожидает скорых поставок истребителей Украине.

"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники", - заявил он немецкой газете Bild am Sonntag.

При этом он добавил:

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"Поэтому мы говорим, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о поставках самолетов, мы не тратили время и многие месяцы на обучение".

Боевые самолеты F-16 и МиГ-29 для Украины - актуальные новости

Как писал УНИАН, в Воздушных силах ВСУ заявили, что истребители МиГ-29 от Польши и Словакии усилят боеспособность парка самолетов, которые сейчас есть у ВСУ. Вместе с тем там добавили, что у россиян в разы больше авиационная группировка, поэтому Украине сейчас нужна лучшая техника, чем МиГ-29. Например, американские истребители F-16.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова предоставить Украине истребители: "Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и которая сейчас служит в наших Военно-воздушных силах, - мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать".