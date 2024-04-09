В разведке заявили, что учитывая потери Черноморского флота такие сценарии компенсации рассматриваются врагом.

Выведенный из строя на Балтике российский ракетный корабль "Серпухов" не участвовал в войне против Украины, но из-за потери части Черноморского флота, РФ, вероятно, рассматривала его для переброски в Черное море.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода. "Учитывая потери Черноморского флота такие сценарии компенсации рассматриваются врагом", - заявил представитель ГУР.

Также, по его словам, то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное оборудование технологическое выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, требуется длительное время.

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"Имеет мощности. Поскольку это то направление, где Россия вынуждена постоянно угрожать и НАТО. Но переброска судов достаточно затруднена. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли", - пояснил он.

Другие логистические пути, как пояснил Юсов, существуют, но они сложные и длинные.

"В любом случае расширение фактически театра боевых действий для российских флотов - это хорошие новости", - добавил представитель ГУР.

Он также подчеркнул, что для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет.

Уничтожение российских кораблей

7 апреля на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара был выведен из строя ракетный корабль "Серпухов". В ГУР проинформировали, что из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

"Серпухов" - российское судно проекта 21631 Буян-М, спущенное на воду в 2015 году, уточнили в ГУР.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сегодня, 9 апреля, рассказал о состоянии "Серпухова" после пожара: "Что касается малого ракетного корабля, это серийный корабль, их должно было быть 11, теперь уже меньше. 12-й они, кажется, достраивают еще. Можем лишь констатировать тот факт, что он вышел из строя".

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