Также были обсуждены пути разблокирования украинского экспорта и обеспечение безопасности глобального продовольствия.

В Украину направляется больше тяжелого оружия из Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter по итогам телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить за их нерушимую поддержку для Украины. Больше оружия, в том числе тяжелого, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает разрушительные атаки на Донбассе", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, также были обсуждены пути разблокирования украинского экспорта и обеспечения безопасности глобального продовольствия.

Как сообщал УНИАН, 23 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по итогам встречи в формате "Рамштайн-2" страны обязались предоставить Украине противокорабельные ракеты, реактивные системы, танки и боеприпасы.

Война в Украине: обновленные данные

По состоянию на 24 мая российские войска продолжают наступление на Донбассе, сосредоточившись на окружении Лисичанска и Северодонецка, чтобы выйти на админграницу Луганской области.

В то же время агрессор стянул дивизион "Искандеров" к белорусскому направлению.

По прогнозу экспертов и военных, оккупанты готовят большое наступление на юге; с этой целью усиливают группировку войск для атак на Запорожском направлении.

Кроме того, россияне обустраивают позиции и на захваченном острове Змеиный. В Черном море продолжается маневрирование кораблей ЧФ РФ.

За прошедшие сутки в Украине были ликвидированы еще 150 российских оккупантов и девять танков. Теперь общее количество уничтоженных в украинском государстве врагов составляет около 29 350 человек.

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