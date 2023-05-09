Там отметили, что это событие нельзя расценивать как покушение на российского президента Путина.

Удар беспилотников по Кремлю, возможно, связан с активностью местных силы сопротивления или разборками так называемых кремлевских башен.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал представитель военной разведки Украины Андрей Юсов. По его словам, такая серьезная информационно-пропагандистская акция, чем и является удар БПЛА по Кремлю, требовала планирования и ресурсов, а Украина же направляет свои силы и возможности в другое русло.

"Есть официальная позиция Украины, официальных должностных лиц: нет, не причастны и в этом нет необходимости. Потому что усилия украинских Сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника", - пояснил ситуацию Юсов.

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По его мнению, эффект от дронов над Кремлем делегитимизирует режим российского президента Владимира Путина и показывает, что он не контролирует ситуацию в стране.

"Когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные "башни" и в них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому обитатели определенных "башен" вполне могли быть к этому причастными", - высказал мнение Юсов.

При этом представитель украинской разведки не отвергает версию, что атака могла быть срежиссирована Кремлем как повод для очередной волны мобилизации в РФ.

"Это событие нельзя трактовать как покушение на Путина, как это подала российская пропаганда очень быстро", - подчеркнул Юсов.

Атака дронов на Кремль

В ночь на 3 мая беспилотники атаковали здание Кремля. Два дрона с некоторым интервалом времени взорвались, вызвав там небольшой пожар. Российские власти сразу же обвинили в этом Украину, хотя доказательств не предоставили.

Украина опровергла причастность к атаке. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина занимается освобождением своих территорий, а российская столица ее не интересует.

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