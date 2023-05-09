Ранее путинский режим уже неоднократно практиковал кровавые провокации, чтобы получить поддержку населения.

Сегодня Кремль может устроить провокации с жертвами среди собственного населения, воспользовавшись как поводом широко отмечаемый в РФ "Днем Победы". Об этом предупреждает Генштаб ВСУ.

"Провокации и ложь – извечное оружие тиранов и агрессоров. Вся суть войны, которую развязала россия против Украины, заключается в том, что мы – не они. Мы сражаемся на поле боя. Они же бомбардируют роддома и вокзалы, где собираются гражданские люди. Наш враг – это государство-террорист, помешанное на сакральных датах", – предупреждают военные.

В Генштабе отмечают, что Кремль часто использует провокации с большим числом жертв, чтобы получить поддержку со стороны своего населения.

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"Во многих российских городах 9 мая запланированы парады, в том числе и при участии детей. Не исключено, что Россия готовит провокации против своих жителей. Они неоднократно уничтожали своих людей ради политических целей", – предупредили в Генштабе.

Парады в России на 9 мая – что известно

В течение последнего месяца в ряде городов России местные власти приняли решение отменить сакральный для нынешнего режима военный парад на 9 мая. Первыми на это пошли приграничные с Украиной регионы, но затем их примеру последовали и многие тыловые города РФ.

Однако большинство регионов России, включая Москву, все же решили провести парад, хоть и в несколько урезанном виде. В частности отменена воздушная часть парада, также отказались от шествий "Бессмертного полка" из опасений, что люди принесут портреты тысяч погибших на текущей войне против Украины.

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