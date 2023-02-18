ВСУ "минуснули" российского депутата / OSINT Georgia

Украинские воины "зажмурили" бывшего депутата Думы Владивостока Дмитрия Ямщикова.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе со ссылкой на некролог, известие о ликвидации Ямщикова пришло в его родные края вчера. Деталей ликвидации нет.

"Вчера сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции. О возможности попрощаться с товарищем информацию предоставят позже", - сообщил бывший коллега депутата.

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Ликвидированный депутат / OSINT Georgia

Ямщиков был депутатом Думы Владивостока IV созыва с 2012 до 2017 года. Он также занимался работой Молодежной палаты при гордуме. Позже экс-депутат работал в органах внутренних дел и возглавлял Инвестиционное агентство Приморского края.

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Война в Украине: потери РФ

За последние сутки ВСУ отправили в ад 1010 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено 142 270 оккупантов.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту русских - ВСУ заставили захватчиков буквально бежать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по каратэ.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийцароссийский "терминатор", герой русских "сказок", боевой поп, который благословлял врага на убийство украинцев.

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