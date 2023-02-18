За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более тысячи российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля прошлого года ориентировочно составили около 142 тыс. 270 человек, из которых 1 тыс. 10 - уничтожены в течение суток.
Также враг потерял 3 тыс. 303 танка (5 за сутки), 6 тыс. 533 боевых бронированных машин (13 за сутки), 2 тыс. 326 артиллерийских систем (4 за сутки), 469 реактивных систем залпового огня (2 за сутки), 243 средства противовоздушной обороны (2 за сутки), 298 самолетов, 287 вертолетов, 2 тыс. 16 беспилотников оперативно-тактического уровня (3 за сутки), 871 крылатую ракету, 18 кораблей/катеров, 5 тыс. 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9 за сутки) и 223 единицы специальной техники (2 за сутки).
Потери РФ в Украине - актуальное
Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.
Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.
По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.
До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО.
Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.
Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".