Общие боевые потери противника с 24 февраля прошлого года ориентировочно составили около 142 тыс. 270 человек.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более тысячи российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля прошлого года ориентировочно составили около 142 тыс. 270 человек, из которых 1 тыс. 10 - уничтожены в течение суток.

Также враг потерял 3 тыс. 303 танка (5 за сутки), 6 тыс. 533 боевых бронированных машин (13 за сутки), 2 тыс. 326 артиллерийских систем (4 за сутки), 469 реактивных систем залпового огня (2 за сутки), 243 средства противовоздушной обороны (2 за сутки), 298 самолетов, 287 вертолетов, 2 тыс. 16 беспилотников оперативно-тактического уровня (3 за сутки), 871 крылатую ракету, 18 кораблей/катеров, 5 тыс. 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9 за сутки) и 223 единицы специальной техники (2 за сутки).

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Потери РФ в Украине - актуальное

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО.

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

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