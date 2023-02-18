Части захватчиков удалось сбежать.

Под Бахмутом воины Сил специальных операций мощно отработали по группе оккупантов, пытавшихся накопиться на передовых рубежах своей обороны для штурма украинских позиций.

Как отметили в пресс-службе ССО, эта попытка захватчиков оказалась тщетной. Их заметили и разгромили.

"Во время ведения разведки на Бахмутском направлении операторы ССО Украины заметили движение врага. И удачно отработали по противнику. В результате было уничтожено по меньшей мере 7 российских оккупантов. Среди них: пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа. Понеся потери противник отошел", - говорится в сообщении.

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На кадрах видно, что оккупанты разбежались в разные стороны во время атаки. Впрочем, справедливая кара настигла их. Части захватчиков удалось отступить.

Потери РФ в Украине: последние данные

За последние сутки ВСУ отправили в ад 1010 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено 142 270 оккупантов.

По данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы. При этом среди "вагнеровцев" потери достигают около 50% от общей их численности. В британском военном ведомстве отметили, что российские потери начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели так называемую "частичную мобилизацию".

По подсчетам Международного института стратегических исследований, за год Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков, а также сильно истощила свои запасы крылатых ракет.

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