Среди ликвидированных оказались оккупанты высшего офицерского состава.

Украинские воины продолжают беспощадно уничтожать захватчиков на фронте. В этот раз среди подтвержденных потерь оказались топ-оккупанты.

Как сообщил офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в список "успешно демобилизованных" россиян вошли:

подполковник Пришедько Андрей;

майор Карпов Андрей;

капитан Беспалов Алексей;

и.о. командира роты 6 танкового полка Алимов Жанат (звание неизвестно).

Последние потери оккупантов на фронте

Вчера вечером стало известно о том, что ВСУ нанесли еще один удар по построению российских солдат вблизи линии фронта. Как сообщали российские телеграм-каналы, оккупантов выстроили для раздачи медалей, но снаряд из РСЗО HIMARS прилетел раньше.

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Так, по данным росСМИ, "прилет" произошел вечером 27 февраля в населенном пункте Еленовка, когда командование оккупантов выстроило солдат 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ для награждения.

Это как минимум третий такой результативный удар за последние 8 дней. Так, в результате ракетного удара ВСУ 20 февраля по полигону в Донецкой области были ликвидированы по меньшей мере 68 военных 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкалья.

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