Россия может совершать либо точечные удары, либо массированные, но с длительными паузами.

10 февраля 2023 года произошла последняя массированная ракетная атака на Украину, через два дня месяц, как РФ взяла паузу в ударах. Поэтому военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, с чем связана эта "тишина".

"Были точечные удары... Сейчас российские войска фокусируют нанесение ударов по линии фронта. Они на самом деле совершают много вылетов и наносят удары авиацией по нашим позициям на фронте", — заявил он в эфире телемарафона.

Очевидно, продолжил он, фиксируется уменьшение количества ракет: сначала была недельная пауза между ударами, потом - две недели, три, а теперь до месяца и, возможно, больше.

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Теперь россияне, говорит Мусиенко, концентрируют свои ракеты, а дальше вероятны два сценария: либо будут наносить точечные удары по некоторым позициям, либо будет длительный интервал, а после этого будут совершать массированную атаку.

Угроза новых ракетных ударов по Украине

Ранее в ОК "Юг" предупредили украинцев, что угроза ракетного удара России по Украине остается очень высокой. Вероятно, РФ может осуществить даже несколько волн. Также не исключался сценарий, при котором оккупанты будут наносить точечные ракетные удары по Украине.

Накануне стало известно, что Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море.

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