Речь идет о "номере 68" - женщине, которая приложила немалые усилия, чтобы присоединиться к подразделениям Сил специальных операций на фронте.

В Украине впервые со спецкурсом выживания (Q-курс) Сил специальных операций Украины справилась женщина-военная.

Сегодня в рамках соответствующего выпуска Квалификационного курса украинка, которая проходила тест под "номером 68", получила нашивку специальные операции, отмечает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Номер 68-это первая женщина-военнослужащая, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q - курса УСН", - говорится в сообщении.

В дальнейшем "героиню" ждет распределение в одну из воинских частей специальных операций ВС Украины и борьба с оккупантами на украинском фронте.

Q-курс - это специальный курс в рамках этапа отбора в подразделения Специальных операций ВС Украины. Обычно, он охватывает как психологический, так и физический этап подготовки и длится 7 месяцев.

Сколько женщин-военных служат в ВСУ

Напомним, Департамент гуманитарного обеспечения Минобороны Украины уточнил, что по состоянию на 1 марта на офицерских должностях в составе ВСУ служат примерно 7,4 тыс. защитниц.

Всего в армии Украины насчитывалось 60 тыс. 538 женщин. Из этого количества примерно 42 898 военных - воюют на фронте.

В 2022 году командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечал, что в армии Украины "несут стражу" около 40 тысяч женщин.

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