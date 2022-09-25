В Украине возможна резервная мобилизация, если в армии будет нехватка людей, отметили в Офисе президента.

В Украине в ответ на мобилизацию в России ряды армии могут пополнить более 5 млн человек.

Резервная мобилизация в Украине пройдет, если в Вооруженных силах будет нехватка людей, рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, западные страны могут помочь нашему государству одеть и вооружить мобилизованных.

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"Если нам будет не хватать людей для обороны, то и у нас будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 млн человек", - заявил советник ОП.

Война с Россией и мобилизация - что надо знать

РФ без объявления войны рано утром 24 февраля вторлась в Украину. В тот же день в нашей стране была объявлена мобилизация. Российские власти рассчитывали за несколько дней разобраться с Украиной, но получили достойный отпор ВСУ.

По состоянию на 24 сентября в нашем государстве ликвидировали около 56 тыс. 300 оккупантов и много вражеской техники.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что в этот же день в стране начинается частичная мобилизация. Власти РФ обещали, что повестки будут получать только военные, которые находятся в запасе.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил, что в РФ хотят мобилизовать около 300 тыс. человек. По данным СМИ, количество мобилизованных в стране может достичь миллиона человек.

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