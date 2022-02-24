Производства открыты по двум статьям.

Уголовные производства открыты по факту вторжения Российской Федерации в Украину. Действия Кремля нарушили нормы международного права.

Об этом сообщает генеральный прокурор Ирину Венедиктову в Facebook.

Производства открыты по части 2 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и части 2 статьи 437 "Ведение агрессивной войны" Уголовного кодекса Украины

"В соответствии со статьей 51 Дополнительного протокола от 08.06.1977 к Женевским конвенциям от 12.08.1949, которые регулируют вопросы защиты гражданского населения во время войны, гражданские лица и гражданские объекты не должны быть объектами нападения. Умышленные и невыборочные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты квалифицируются правоохранительными органами и вносятся в ЕРДР в оперативном порядке по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении