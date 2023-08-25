Ночью Россия атаковала Украину ракетами, объявлена воздушная тревога в ряде областей.
Сейчас тревога звучит в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что тревога на Донетчине и Запорожье связана с активностью российской тактической авиации.
В 03:52 они сообщили о скоростных целях над Николаевской областью. Впоследствии военные призвали жителей Одесской и Николаевской областей находиться в укрытиях.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал оставаться в укрытиях до отбоя. "Зафиксирована ракетная опасность", - отметил он.
Обновлено в 04:30: В Запорожской области угроза применения ударных беспилотников.
Обновлено в 04:25: "Красными" остаются Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что утром все результаты боевой работы предоставят Воздушные силы.
Обновлено в 04:14: Отбой ракетной опасности для Николаевщины и Одесской области.
Взрывы в Одесской области
Напомним, вечером в Одесской области уже объявляли тревогу из-за активности тактической авиации РФ на южном и юго-восточном направлениях.
Местные жители сообщали о звуках взрывов, В воздушных силах отметили, что это была работа противовоздушной обороны.