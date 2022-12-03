"Патриотический" народный избранник променял госаппарат на войну и поплатился за это.

Украинские воины ликвидировали депутата-коммуниста Сергея Голикова из Новосибирской области РФ.

Как сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, 37-летний Голиков родился в Сургуте, а последние два года работы отдал госаппарату.

"Народный избранник" Решетовского сельсовета Кочковского района Голиков отправился в зону боевых действий полгода назад. От депутата остались только "рожки да ножки", поскольку так и не удалось найти его фотографии", - написал Комахидзе.

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По его словам, у ликвидированного оккупанта есть только два пустых аккаунта в запрещенных социальных сетях "Одноклассники" и "Вконтакте".

Война в Украине и потери оккупантов:

Ежедневно ВСУ ликвидируют сотни российских оккупантов. 29 октября ВСУ ликвидировали за сутки рекордные 950 захватчиков.

По прогнозам, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, до конца года Россия потеряет убитыми 100 тысяч своих солдат.

При этом уже к началу декабря необратимые потери РФ (убитые, пропавшие без вести, пленные, тяжело ранены и люди с ампутированными конечностями), по словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, достигли около 200 тысяч.

СМИ установили имена более 7500 россиян, убитых на войне в Украине.

По состоянию на 2 декабря потери россиян среди личного состава достигли 90 090.

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