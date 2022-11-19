Боевик воевал на Донбассе в составе батальона "Призрак".

Украинские воины ликвидировали наемника из Финляндии Вильякайнен Петри Юхану. Боевик воевал на Донбассе с 2015 года и попал в базу сайта "Миротворец".

Как отмечается в досье "Миротворца", наемник воевал против Украины в составе незаконного военного формирования "Призрак". Фин публично заявлял о готовности принять гражданство "Новороссии", а на родине имел проблемы с полицией и многочисленные долговые обязательства.

Вильякайнен считается автором пропагандистской антиукраинской книги "Война Вили" (Vilin sota), которую активно распространяют через сеть интернет-магазинов на территории Финляндии.

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О ликвидации боевика заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой на некрологи в социальных сетях.

"Финский наемник Вильякайнен Петри Юхана с 2015 года бегал на Донбассе в подразделении РОА "призрак". И вот, наконец, он успешно демобилизован", - написал Штефан.

Война в Украине с Россией - важнейшие новости

В Генштабе ВСУ утром 19 ноября сообщили, что подразделения Сил обороны нашего государства за прошедшие сутки отбили атаки российских захватчиков в районах ряда населенных пунктов Донецкой области – Белогоровки, Водяного, Зеленополья, Первомайского, Клещеевки и Новомихайловки.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко говорил, что на Бахмутском направлении противники пытаются вести штурмовые действия днем и ночью и возле Бахмута все завалено телами захватчиков.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 ноября ориентировочно составляют 83 тыс. 880 человек.

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