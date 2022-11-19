За минувшие сутки уничтожено еще 420 российских захватчиков.
Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 ноября ориентировочно составляют 83 тыс. 880 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.
В частности, общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- танков – 2885 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 5815 (+7),
- артиллерийских систем – 1867 (+2),
– РСЗО – 393,
– средств ПВО – 209,
– самолетов – 278,
- вертолетов – 261,
-БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536,
- крылатых ракет – 480,
- кораблей/катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2),
- специальной техники – 161.
Война в Украине с Россией – важнейшие новости
В Генштабе ВСУ утром 19 ноября сообщили, что подразделения Сил обороны нашего государства за прошедшие сутки отразили атаки российских захватчиков в районах ряда населенных пунктов Донецкой области – Белогоровки, Водяного, Зеленополья, Первомайского, Клещиевки и Новомихайловки.
Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко говорил, что на Бахмутском направлении противники пытаются вести штурмовые действия днем и ночью, и возле Бахмута все завалено телами захватчиков.