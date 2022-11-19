В Украине ликвидировали еще 6 танков противника.

За минувшие сутки уничтожено еще 420 российских захватчиков.

Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 ноября ориентировочно составляют 83 тыс. 880 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

В частности, общие боевые потери противника ориентировочно составили:

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- танков – 2885 (+6) единиц,

- боевых бронированных машин – 5815 (+7),

- артиллерийских систем – 1867 (+2),

– РСЗО – 393,

– средств ПВО – 209,

– самолетов – 278,

- вертолетов – 261,

-БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536,

- крылатых ракет – 480,

- кораблей/катеров – 16,

- автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2),

- специальной техники – 161.

Война в Украине с Россией – важнейшие новости

В Генштабе ВСУ утром 19 ноября сообщили, что подразделения Сил обороны нашего государства за прошедшие сутки отразили атаки российских захватчиков в районах ряда населенных пунктов Донецкой области – Белогоровки, Водяного, Зеленополья, Первомайского, Клещиевки и Новомихайловки.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко говорил, что на Бахмутском направлении противники пытаются вести штурмовые действия днем и ночью, и возле Бахмута все завалено телами захватчиков.

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