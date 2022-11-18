В частности, подтверждено точное попадание ВСУ по позициям оккупантов в оккупированном городе на Херсонщине.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили около 50 российских оккупантов во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области.

"Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение склада боеприпасов", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Последние потери оккупантов на войне против Украины

За минувшие сутки - за 17 ноября - украинские военные ликвидировали еще около 350 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 83 тыс. 460 человек.

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Как сообщил Генштаб, украинские военные за сутки поразили 22 района сосредоточения живой силы и техники врага, а также пункты управления противника и склады боеприпасов.

На южном направлении, где продолжается контрнаступление ВСУ, усложнился подсчет потерь российских захватчиков из-за удаленности их расположения. Как сообщило Оперативное командование "Юг", пока известно об уничтожении радиолокационной станции и техники оккупантов.

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