Среди погибших журналистов были и иностранцы.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину жертвами российских оккупантов стали 43 журналиста.

По верифицированным данным Национального союза журналистов Украины, среди погибших – 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности. Еще 13 медийщиков – гражданские жертвы.

Отмечается, что 22 журналиста отдали жизнь во время защиты Украины на фронте. Кроме того, среди погибших медийщиков были и иностранцы.

Видео дня

Война в Украине: погибшие журналисты

4 мая 2022 года на войне с оккупантами погиб украинский журналист Александр Махов. Прощание с медийщиком состоялось 9 мая в Михайловском Златоверхом соборе Киева. На прощание пришло около ста человек, среди них коллеги и военные.

Российские оккупанты также убили фотокорреспондента Максима Левина. Он и его друг Алексей Чернышов были хладнокровно казнены российскими войсками в лесах под Киевом в марте 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: