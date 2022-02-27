В Сумах в результате вражеского обстрела погиб мужчина, ранена женщина.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ликвидировали пожар.

"26 февраля в 18:39 10 спасателей 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей привлекались к ликвидации последствий артиллерийского обстрела жилого сектора по ул. Сельхозтехника. Спасатели работали над ликвидацией очагов горения. Во время разбора конструкций было обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.