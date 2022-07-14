Сейчас у Байдена делают ставку на военную помощь Украине, за которую ей потом не придется платить.

В Белом доме объяснили, каким образом планируют реализовать программу ленд-лиза для Украины, подписанную Джо Байденом 9 мая.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на чиновника Белого дома, сейчас там ставят в приоритет безопасную помощь для Украины, за которую позже ей не нужно будет возвращать средства.

Он добавил, что программа ленд-лизу предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, как то USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврат средств.

Последние поставки американского вооружения в Украину происходят по этим программам. Сейчас администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс США. Речь идет о пакете на сумму $40 млрд, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

В свою очередь координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью изданию добавил, что администрация все еще рассматривает полномочия, которые предоставляет программа ленд-лиза.

"Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Его было принято на двухпартийной основе, и это четко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, оказанную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и дальше это делать", - сказал Кирби.

"Только в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение еще $400 млн военной помощи Украине по программе президентских полномочий. Мы уже имеем много полномочий, и мы их используем", - добавил чиновник.

Что такое ленд-лиз

Закон о ленд-лиз, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специальное выделение средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь поставляли противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

Как сообщал УНИАН, 13 июля стало известно, что Украина договаривается с США о поставках ракет большей дальности для HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: