На сегодня рассматриваются варианты наступления там, где есть скопление российских войск.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, с каких направлений российские захватчики могут пойти в новое наступление на Украину. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"На сегодня рассматриваются варианты (наступления - УНИАН) там, где есть скопление вражеских российских войск. Это север - районы Белгородской области, юг - оккупированная часть Запорожской области, где враг активизировал боевые действия, они выходили в атаки за несколько предыдущих суток. Не имели успеха, эти атаки были отбиты, но там интенсифицировались боевые действия", - отметил эксперт.

Также, по его словам, наблюдается активность врага на востоке - Луганское направление (Сватово - Кременная), Бахмут, Соледар и далее фактически все Донецкое направление.

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"Там наблюдается активность врага, они подтягивают туда определенные свои силы. В подавляющем большинстве, это пехотные батальоны. Конечно есть и тяжелая техника, и артиллерия, не на всех направлениях в равной степени. Очевидно, что приоритетом для врага сейчас является восточное направление", - сказал Мусиенко.

Вместе с тем он отметил, что активизация и переброски в районы северо-востока оккупированных территорий части танковой армии, которую оккупанты восстанавливали в Беларуси и которая была ранее уничтожена украинскими войсками, происходит для того, чтобы пытаться блокировать наше наступление на Кременную.

Эксперт добавил, что сейчас у врага не та поддержка артиллерии или танков, которая была 24 февраля. А расчет агрессор делает на живую силу и с помощью штурмовых пехотных групп хочет достичь каких-то тактических преимуществ.

"Задача-минимум (для агрессора - УНИАН) - стабилизировать линию фронта на юге и блокировать возможное продвижение украинских войск на Мелитополь. Плюс расширить плацдарм и захватить Донецкую область. Задача-максимум - это попытаться достичь тактических преимуществ и завоевать больше пространства, то есть оккупировать еще больше территорий, при этом блокируя наше наступление", - отметил Мусиенко.

Как сообщал УНИАН, противник несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты обороняются.

Также сегодня стало известно, что ВСУ оставили Соледар - украинские военные закрепились на ранее подготовленных рубежах.

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