За прошедшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили установленное перемирие.
Об этом говорится в утренней сводке ООС.
Враг открывал огонь вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка и Луганское.
"На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сводке.
По состоянию на утро среды на фронте уже зафиксировано три нарушения со стороны боевиков. Речь идет об обстрелах у Золотого-4, Новоселовки и Новгородского.
Боевых потерь в рядах ВСУ нет.
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