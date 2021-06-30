Боевых потерь в рядах ВСУ за сутки нет.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили установленное перемирие.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Враг открывал огонь вблизи населенных пунктов Невельское, Красногоровка и Луганское.

"На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сводке.

По состоянию на утро среды на фронте уже зафиксировано три нарушения со стороны боевиков. Речь идет об обстрелах у Золотого-4, Новоселовки и Новгородского.

Боевых потерь в рядах ВСУ нет.

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Автор: Юрий Годован