За сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили установленное перемирие.
Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.
В штабе уточнили, что противник пытался провоцировать ВСУ на участке в пригороде Авдеевки, применяя гранатометы. А стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили вблизи Водяного.
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"Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", - говорится в сообщении.
О фактах нарушений были проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь в рядах ВСУ не зафиксировано.
В четверг в районе ООС наблюдается тишина - боевики соблюдают перемирие.
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