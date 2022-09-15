В случае его принятия против РФ можно будет подавать иски в судах США за действия Кремля в Украине.

Два сенатора-демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм-внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса двухпартийный законопроект, в соответствии с которым Россия квалифицируется как государство-спонсор терроризма.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Представляя законопроект на пресс-конференции, сенатор Блюменталь заявил, что "необходимость в этой мере сейчас как никогда актуальна", ссылаясь на убийства мирных украинцев и другие проявления жестокости, которые сопровождают российское вторжение в Украину.

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Сенатор Грэм, другой соавтор законопроекта, подчеркнул, что включение России в список государств-спонсоров терроризма послужит убедительным свидетельством американской поддержки как Киеву, так и другим союзникам США, и одновременно позволит вводить против России жесткие санкции. В частности, в случае принятия этого законопроекта против России можно будет подавать иски в судах США за действия Москвы в Украине.

"Пока неясно, когда законопроект будет вынесен на голосование. Блюменталь и Грэм, начиная с июля, сразу после посещения Киева, лоббировали признание России государством-спонсором терроризма. Поддержку этой инициативе тогда же выразила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заявив, что эта мера "давно назрела", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, Украина требует от Вашингтона признать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма.

7 сентября президент США Джо Байден заявил, что его администрация не планирует внесение России в список государств-спонсоров терроризма. Представители Белого Дома не считают эту меру наиболее эффективным способом привлечь Россию к ответственности, и что такой шаг может помешать доставке гуманитарной помощи в Украину.

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