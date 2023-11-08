Позже такие базы появятся и в Украине.

В Румынии продолжают готовить учебные центры для подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и эфире телемарафона, позже такие базы появятся и в Украине.

По его словам, центр подготовки необходимо обеспечить авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также двухместными учебно-боевыми самолетами F-16.

Видео дня

"Партнеры последовательны и обеспечивают эту страну этими средствами, формируют всю необходимую инфраструктуру", - добавил спикер ВС ВСУ.

Обучение украинских пилотов

Как известно, союзники Украины создали коалиции для обучения ВСУ на упомянутых истребителях. Соответствующий меморандум подписали 11 стран в июле 2023 года.

10 октября президент Владимир Зеленский во время визита в Бухарест заявил, что на территории Румынии будет создан центр подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

В конце октября США начали обучение украинских пилотов полетов на F-16. Они начали работать на авиатренажерах, но вскоре должны пересесть на самолеты.

Как сообщал УНИАН уже 7 ноября, в Румынию для проведения таких же учений прилетели первые истребители F-16 для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: