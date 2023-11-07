В качестве замены рассматриваются новая версия F-16 и боевой самолет F-7 на базе учебно-тренировочного T-7 Red Hawk.

В США хотят заменить истребители F-16 на более массовые и дешевые самолеты. Как пишет Janes со ссылкой на авторитетный источник, вопрос, какие именно самолеты заменят F-16, пока открыт.

По словам источника, соответствующее решение должно быть принято в течение 4-5 лет. В качестве замены рассматриваются новая версия F-16, а также боевой самолет F-7 на базе учебно-тренировочного T-7 Red Hawk.

Отмечается, сроки принятия решения связаны с тем, что в США планируется вывести из эксплуатации F-16 40-х годов. А это означает необходимость замены более 600 самолетов этого типа, которые сейчас находятся в строю.

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Предполагается, что частично F-16 заменят F-35. Но при этом чиновник отдельно акцентировал внимание на том, что самолеты должны иметь очень низкие эксплуатационные расходы.

Как пишет военный портал Defense Express, F-7 на базе T-7 Red Hawk более чем близкий по своей концепции к корейскому FA-50 Block 20: "То есть к машине, которая отвечает за повседневные задачи в мирное время, вроде патрулирования… В случае войны - занимает условный второй-третий эшелон, благодаря возможности использования большинства номенклатуры вооружения полноценного истребителя".

Истребители F-16 для Украины

Как писал УНИАН со ссылкой на The Guardian, 7 ноября в Румынию прибыли первые самолеты F-16 для Украины от Нидерландов. Именно на них будет проходить обучение украинских пилотов.

Сообщалось, что во вторник Амстердам передал первые 5 единиц самолетов. В целом Нидерланды должны поставить от 12 до 18 истребителей F-16 Румынии в рамках совместной инициативы по обучению ВСУ.

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