Захарова заявила, что США якобы нагнетают обстановку вокруг Украины.

В российском МИД прокомментировали информацию о вероятном полномасштабном вторжении РФ в Украину, фазы которого сегодня опубликовали СМИ.

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в комментарии "Коммерсанту" традиционно обвинила в НАТО в "агрессивных действиях", заявив, что "российские вооруженные силы на российской территории - законное право суверенного государства".

Кроме этого, США Захарова обвинила в "проведении спецоперации по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".

"Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового - классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и вранья", - агрессивно заявила спикер МИД России.

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Напомним, немецкое издание Bild пишет со ссылкой на высокопоставленного источника в НАТО, что по приказу Путина российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через сепаратистские территории на востоке и с севера". Это, отмечает издание, как оценка НАТО, так и украинской военной разведки.

Другие инсайдеры в альянсе рассматривают атаку в три этапа, каждая фаза также может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

The Washington Post, в свою очередь, опубликовал карту возможного движения российской армии по территории Украины.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Виолетта Орлова