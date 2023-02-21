Сейчас при учебных заведениях создают "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам.

В России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения. Набор "пушечного мяса" в РФ вероятно будет проведен до 1 апреля.

"В России проводятся мероприятия по обеспечению проведения очередной волны мобилизации. Сейчас активно наращиваются возможности по обеспечению массовой мобилизации студентов высших учебных заведений. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разведке рассказали, что, в частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета изданы документы, которые обязывают структурные подразделения учреждений выделить определенное количество студентов и сотрудников, для работы на "участках оповещения".

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К этой работе планируется привлекать граждан, которые официально не подлежат мобилизации. При этом, в Томском политехническом университете включения в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников. Руководить "участками" назначаются представители высшего руководства учебных заведений.

ГУР обращает внимание, что для проведения очередной волны мобилизации в РФ не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленную в сентябре 2022 года "частичную мобилизацию" официально так и не было завершено.

"Предположительно мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. В случае необходимости начало призыва может быть отсрочено", - добавляют в разведке.

Мобилизация в России - что известно

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении перед полномасштабным вторжением в Украину заявил, что срочники "не будут участвовать в "специальной военной операции".

Но ситуация в Украине обернулась не в пользу Кремля, поэтому осенью 2022 года в России объявили "частичную мобилизацию", которая в скрытом виде продолжается до сих пор.

В январе 2023 года глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль готовится объявить вторую волну мобилизации, в рамках которой могут призвать до 500 тысяч человек, в том числе жители Москвы и Санкт-Петербурга.

19 февраля "военкор" РФ Александр Коц заявил, что считает достаточно нормальной отправку на войну против Украины 18-летних срочников. То есть в России начали готовить информационную почву для мобилизации срочников.

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