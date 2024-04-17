Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан.

В России готовят провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что на фоне ослабления позиций России и ее прокси-сил на Африканском континенте, вражеские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию, направленную против Украины.

"В частности, Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан. Для этого российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки "трофейного" оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками так называемой ЧВК "Вагнер" во время войны в Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что цель таких публикаций - дискредитация Украины и партнеров, а также обвинение западных союзников в бесконтрольном обороте оружия с участием Украины.

"Также Кремль будет пытаться акцентировать внимание, что элитные украинские спецподразделения участвуют в боевых действиях в Африке в тот период, когда Россия ведет геноцидную войну в самой Украине", - отметили в ГУР.

В то же время добавляется, что в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси.

"Подчеркиваем, что Украина и ее Силы обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к любым незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия", - говорится в сообщении.

Российская пропаганда

Как сообщал УНИАН, ранее в ГУР отметили, что в России запустили движение агитационных поездов из-за падения объемов весеннего призыва на срочную службу в армию.

Так, Кремль "спустил" представителям российского режима в регионах требования выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва, поскольку снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией.

В связи с этим, активизация информационного воздействия на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, будто срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

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