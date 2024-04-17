Режим прибегнул к новым методам агитации.

В России запустили движение агитационных поездов из-за падения объемов весеннего призыва на срочную службу в армию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook. Там заявили, что Россия масштабирует свои методы пропаганды.

"Государство-агрессор Россия масштабирует агитационные мероприятия в регионах, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, представителям российского режима в регионах Кремль "спустил" требования выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва, поскольку снижение количества срочников будет означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией. Последняя, как известно, продолжает геноцидную войну против Украины и оккупацию украинских территорий.

В связи с этим, активизация информационного воздействия на население в российских регионах включает усиленную глорификацию военных и распространение нарратива, будто бы срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

"Для агитации среди прочего привлекают российскую железную дорогу - вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику", - отмечает разведка.

В сообщении сказано, что путинская Россия фактически копирует методы большевистского агитпропа столетней давности с его "агитпоездами".

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По данным британской разведки, РФ планирует набрать на войну против Украины 400 тысяч солдат контрактной службы в этом году. В частности, в РФ весенний призыв начался 1 апреля.

В его рамках на срочную службу будет призвано 150 тыс. солдат в возрасте от 18 до 30 лет. Предполагается, что эти призывники будут служить 12 месяцев во всех видах вооруженных сил РФ.

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