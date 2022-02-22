Соответствующее заявление сделала представитель российского МИД Захарова.

В МИД России заявили, что вопрос границ так называемых "ЛДНР" еще "будет решаться".

Соответствующее заявление сделала представитель министерства Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь", передает ria.ru.

"Ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы – сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться", – заявила Захарова.

До этого глава комитета по СНГ Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что Россия признает "ЛДНР" будут в границах Донецкой и Луганской областей. Позже он сам же и опроверг это заявление, отметив, что подписанное соглашение Путиным "не уточняет границ".

Путин признал "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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