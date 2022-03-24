"Зеленые" коридоры организованы из Мариуполя, из Пологов, Мелитополя и с Великой Дымерки, Богдановки, Макарова, Бервицы Киевской области.

Для эвакуации людей на сегодня украинской и российской сторонами согласовано 7 гуманитарных коридоров.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в видеообращении, размещенном в Telegram.

Так, в Донецкой области запланирована эвакуация людей из Мариуполя в Запорожье по маршруту Бердянск – Запорожье (место сбора: спорткомплекс на вул. Мелитопольское шоссе, 27).

24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже вскоре должен присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак. После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.

Адреса для дозаправки:

проспект Схидный, 4а

ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Верещук добавила, что также будут обновлены запасы продуктов питания и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

В Запорожской области согласованы на сегодня "зеленые" коридоры:

из города Пологи в Запорожье (место сбора - городской совет, автобусы для эвакуации с 6 утра отправились из города Токмак),

из города Мелитополь в Запорожье (место сбора – пожарная часть №9, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Запорожье).

В Киевской области запланирована эвакуация:

из поселка Великая Дымерка в Бровары (место сбора - дом сельсовета на улице Бобрицкая, 1, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров),

из поселка Богдановка в Бровары (место сбора – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров).

из города Макаров в город Житомир (место сбора - сельский совет, ул. Ростовского, 30, автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь).

из села Бервиця в Бровары (место сбора – из села Бервиця люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Радгоспная, автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров).

Как уже сообщал УНИАН, 23 марта ночью в Чернигове российские захватчики сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с автодорогой на Киев. Глава Черниговской области отметил, что уничтоженный мост не помешает доставке гуманитарной помощи в город.

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