Захватчики совершили 26 атак на Торецком направлении.

На Покровском направлении Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки отбили 41 штурм российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки по всему фронту было зафиксировано 133 боевых столкновения, треть из которых - на Покровском направлении.

"Вчера российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных (десять ракет), 50 авиационных ударов (в частности, задействовал 64 КАБ) и 752 удара дронами-камикадзе, совершил 4816 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 114 из них - из РСЗО", - отметили в ГШ.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по двум пунктам управления беспилотниками, двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также еще по одному важному объекту врага.

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"На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских подразделений, а на Лиманском ВСУ отбили 10 атак оккупантов.

Также на Северском направлении Силами обороны было отражено 13 штурмовых действий, а на Краматорском наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

Кроме того, на Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

В то же время на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

"На Времовском направлении агрессор совершил четыре штурма наших позиций неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области. На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в направлении Роботино, противник успеха не имел", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак противника на наши позиции.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 6 августа, Генштаб проинформировал, что общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 585 тыс. 140 (+1050 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 421 (+4) танк, 16 тыс. 294 (+8) боевые бронированные машины, 16 тыс. 384 (+39) артиллерийские системы и 1 тыс. 138 реактивных систем залпового огня.

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