Завод "Химпром" существует только на картах.

В Минобороны России сообщили, что СБУ якобы готовит провокации с использованием отравляющих веществ на химзаводе под Харьковом.

Однако предприятие, о котором они сообщали, уже давно ликвидировали, пишет издание The Insider.

Еще 6 апреля представитель Минобороны РФ заявил, что в городе Первомайский Харьковской области на территории завода "Химпром" сотрудники СБУ якобы заминировали хранилище со 120 тоннами хлора.

"Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, которая повлекла гибель местных жителей", - сказано в сообщении

На самом деле завод "Химпром" существует лишь на картах.

Госпредприятие "Химпром" в Первомайском начали ликвидировать еще в 2012 году, а в 2013-м опубликовали взрыв одного из цехов завода. Сейчас предприятие закрыто, здания цехов снесены, а железнодорожные пути к ним разобраны.

Как сообщал УНИАН, на Российском государственном федеральном телеканале "Россия-24" попытались выдать очередной фейк - видео со съемок российского сериала показывали как то, что происходит в Украине.

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