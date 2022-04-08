Фейк раскрыла жительница Санкт-Петербурга.

На российском государственном федеральном телеканале "Россия-24" попытались выдать очередной фейк - видео со съёмок российского сериала показывали как происходящее в Украине.

Об этом в своем Facebook сообщила Надежда Колобаева, причастная к съёмкам сериала.

"Недавно в эфире "Россия-24" решили "разоблачить" украинские фейки. И что вы думаете? Они в эфире сказали, что "двое украинцев в военной форме обматывают манекен скотчем, чтобы позже выдать его за труп". А это мы 20 марта снимали во Всеволожске падение из окна для нашего сериала", - написала девушка.

По ее словам, двое мужчин в форме, которые на видео обматывают манекен скотчем - постановщик трюков и его ассистент по съёмочной площадке.

Напомним, Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить статьи о войне в Украине. В российском информационном регуляторе обвинили энциклопедию в "информационных атаках".

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