Среди раненых - подросток.

В результате обстрела российскими оккупантами Торецка два человека погибли и шестеро ранены.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что по данным следствия, сегодня оккупационные войска России совершили минометный обстрел города Торецка Донецкой области.

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"Снаряды попали в двухэтажный дом, магазин, частные дома и авто. В результате обстрела погибли двое мирных граждан - женщина и мужчина. Ранения различной степени тяжести получили шестеро местных жителей, среди которых 15-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Так, по процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Обстрелы российских оккупантов: в результате агрессии РФ погибли почти 400 детей

Вследствие вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 374 ребенка.

Как сообщает Офис генпрокурора, более 1 тыс. 097 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По официальной информации ювенальных прокуроров 374 ребенка погибли и более 723 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 388, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 65, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

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