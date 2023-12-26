БЭБ собрало значительный "улов", в котором есть "крупные рыбы", то есть крупнейшие экспортеры лома.

Фигурантами расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины по схеме об уклонении от уплаты экспортной пошлины при вывозе лома черных металлов являются крупнейшие экспортеры металлолома, сообщил информированный источник.

"Наконец-то правоохранители занялись экспортерами металлолома, которые используют любые средства, чтобы не платить пошлину в размере EUR180 за 1 тонну. Есть достоверная информация, что БЭБ собрало значительный "улов", в котором есть "крупные рыбы", то есть крупнейшие экспортеры лома", - сообщил он.

По его словам, указанный в пресс-релизе БЭБ способ уклонения от уплаты пошлины в виде изменения кода ТН ВЭД и создания товаров "прикрытия" – лишь один из методов, который использовали экспортеры лома.

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"Это лишь один из эпизодов дела, по которому уже есть факт подтвержденного вреда государству в размере сотен миллионов гривен. В рамках других эпизодов происходит проверка выдачи "липовых" справок Торгово-промышленных палат и других документов, по которым экспортеры получают сертификат Евро-1", - подчеркнул источник.

По его словам, у БЭБ сейчас есть большая мотивация, ведь их расследование поможет компенсировать дефицит бюджета следующего года на сумму около 1,5 млрд грн за счет только лишь доначислений, без учета штрафов и пени. "Пока БЭБ готовит доказательную базу, "наверху" от Бюро ждут значительного пополнения бюджета за счет экспортеров металлолома", - констатировал он.

Как сообщалось ранее, БЭБ выявило схему уклонения от уплаты пошлины при экспорте лома. По данным Бюро, с начала 2022 года с таможенной территории Украины экспортировано более 220 тыс. тонн металлолома стоимостью 2,3 млрд. При этом ряд компаний при экспорте лома в таможенных декларациях использует коды и описание товаров "прикрытие" - такая манипуляция позволяет экспортировать товар без уплаты вывозной пошлины в размере EUR180 за 1 тонну.