Фигурантами расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины по схеме об уклонении от уплаты экспортной пошлины при вывозе лома черных металлов являются крупнейшие экспортеры металлолома, сообщил информированный источник.
"Наконец-то правоохранители занялись экспортерами металлолома, которые используют любые средства, чтобы не платить пошлину в размере EUR180 за 1 тонну. Есть достоверная информация, что БЭБ собрало значительный "улов", в котором есть "крупные рыбы", то есть крупнейшие экспортеры лома", - сообщил он.
По его словам, указанный в пресс-релизе БЭБ способ уклонения от уплаты пошлины в виде изменения кода ТН ВЭД и создания товаров "прикрытия" – лишь один из методов, который использовали экспортеры лома.
"Это лишь один из эпизодов дела, по которому уже есть факт подтвержденного вреда государству в размере сотен миллионов гривен. В рамках других эпизодов происходит проверка выдачи "липовых" справок Торгово-промышленных палат и других документов, по которым экспортеры получают сертификат Евро-1", - подчеркнул источник.
По его словам, у БЭБ сейчас есть большая мотивация, ведь их расследование поможет компенсировать дефицит бюджета следующего года на сумму около 1,5 млрд грн за счет только лишь доначислений, без учета штрафов и пени. "Пока БЭБ готовит доказательную базу, "наверху" от Бюро ждут значительного пополнения бюджета за счет экспортеров металлолома", - констатировал он.
Как сообщалось ранее, БЭБ выявило схему уклонения от уплаты пошлины при экспорте лома. По данным Бюро, с начала 2022 года с таможенной территории Украины экспортировано более 220 тыс. тонн металлолома стоимостью 2,3 млрд. При этом ряд компаний при экспорте лома в таможенных декларациях использует коды и описание товаров "прикрытие" - такая манипуляция позволяет экспортировать товар без уплаты вывозной пошлины в размере EUR180 за 1 тонну.