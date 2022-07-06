В подразделениях российских войск, действующих на территории Украины, зафиксировано тотальное пьянство.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
"В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, что длится во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты активно торгуют запчастями, украденными из своей боевой техники, чтобы покупать алкоголь.
Также солдаты рашистской армии сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о месте расположения подразделений армии РФ в Украине.
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