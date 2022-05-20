Пока нет ничего, что могло бы подтвердить эти заявления россиян.

В Минобороны США не подтверждают заявления России о применении ею лазерного оружия в Украине, которое могло бы поражать беспилотники.

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби на брифинге 20 мая, пишет Reuters.

Он отметил, что Россия ранее не использовала лазерные технологии. Нет подтверждений и применения такого типа оружия в Украине.

"У нас нет никаких признаков использования лазеров, по крайней мере вооруженных лазеров, в Украине. Нет ничего, что бы подтверждало это", – сказал Кирби.

Заявления РФ о применении лазерного оружия в Украине

Накануне в России заявили, что используют против Украины боевые лазерные комплексы нового поколения "Задира". Этот тип оружия якобы может "прожигать объекты", благодаря чему можно не тратить дорогие ракеты типа "Панциря" и "Тора".

В то же время использование лазерного оружия против Украины возразил и президент Владимир Зеленский. Более того, он подробно объяснил, почему русские заговорили об "удивительном оружии".

По его словам, Россия демонстрирует полный провал вторжения в Украину, поэтому прибегла к поиску "вундерваффе" - чудо-оружия, которое якобы станет переломной в войне. Такую практику использовала нацистская Германия. Зато украинские воины продолжают делать свою работу и выгонять захватчиков за пределы Украины.

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