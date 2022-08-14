Украина имеет все законные основания освобождать свои территории.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина имеет все законные основания освобождать свои территории с помощью любого оружия.

Об этом он написал в Twitter.

"Напомню основы... Крым-не часть России, как и Донецк или Херсон. ЗАЭС - не российский объект, а украинская атомная станция. РФ - страна-захватчик и убийца, пришедшая на чужую землю с войной. Украина имеет все законные основания освобождать свои территории, в частности с помощью любого оружия", - заявил он.

Напомним, 9 августа в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Военный эксперт Олег Катков проанализировал три ранее озвученные версии удара по военной авиабазе россиян в Новофедоровке. Он также выдвинул четвертую версию, которая была бы более выгодна для Украины.

После удара по Крыму в ОПУ заявили, что этот полуостров и Донецк юридически имеют такой же статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, которые подлежат освобождению от российской оккупации.

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