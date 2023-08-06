Большинство из стран-участниц встречи уже определили свою роль в реализации отдельных пунктов украинской формулы мира.

Стали известны результаты вчерашней встречи советников лидеров государств в Джидде (Саудовская Аравия) по реализации украинской формулы мира.

В пресс-службе Офиса президента напомнили, что в Джидде 5 августа состоялась уже вторая встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира относительно ключевых принципов восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

Отмечается, что украинскую делегацию в Джидде возглавил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Вживую и в онлайн-формате во встрече приняли участие советники по национальной безопасности и политические директора внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Австралии, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Дании, Эстонии, Европейского союза, Египта, Индии, Испании, Италии, Иордании, Канады, Катара, Китая, Кувейта, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Южно-Африканской Республики, Польши, Республики Корея, Румынии, Словакии, Союза Коморских Островов, Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Чили, Швеции, Японии, а также ООН.

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В Джидде было представлено более 40 стран, что почти в три раза больше, чем в предыдущих консультациях, проведенных в июне в Копенгагене.

"Это свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мирового сообщества в установлении устойчивого и длительного мира", - уверены в ОП.

Ермак рассказал, что на встрече состоялись "очень продуктивные консультации" по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир.

По его словам, это был "чрезвычайно честный и открытый разговор", во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение.

"Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали преданность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена формула мира президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали", - сказал глава ОП.

Отмечается, что эта встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной.

По данным ОП, большинство из стран-участниц встречи уже определили свою роль в реализации отдельных пунктов украинской формулы мира.

"Стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира", - добавили в президента.

Также в рамках консультаций в Джидде украинская делегация провела ряд двусторонних встреч, которые будут продолжаться и сегодня. В частности, на встречах украинская сторона обсуждает с партнерами детали реализации мирных инициатив и сотрудничества в этом направлении.

Переговоры в Саудовской Аравии по миру в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что участие во встрече приняли представители 42 стран. По его словам, на полях встречи представители Украины проводят и двусторонние переговоры с партнерами.

Украина ожидает, что сам саммит на уровне лидеров государств по реализации формулы мира состоится осенью. Сейчас ведутся переговоры о вероятных месте и времени проведения.

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