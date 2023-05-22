Запад не сможет и, вероятно, не будет навязывать Украине мир любой ценой.

Действующее руководство Украины, в частности президент Владимир Зеленский, никогда не согласится на мирные переговоры с Россией на невыгодных для нас условиях. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что в прошлом Украина часто шла на уступки партнерам в ущерб своим национальным интересам. Однако действующее руководство страны на это не согласится.

"Сейчас, мне кажется, Украина выглядит совершенно иначе, украинское общество выглядит совершенно иначе и вызывает восхищение во всем мире. В мире понимают, что общество такого типа, настолько мобилизованное и настолько готовое умирать за свои ценности, достойно всяческого уважения и поддержки", – считает Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что лично президент Зеленский обладает природным талантом располагать к себе людей, в том числе лидеров других стран, что оказалось крайне важно для Украины в текущей ситуации.

"Доверительные отношения на уровне лидеров государств – это и есть залог того, что мы имеем уже построенную систему противоракетной обороны и постоянно нарастающие поставки оружия, и то, что мы уже переходим к обсуждению поставки F-16", – заявил он.

Подоляк уверен, что за прошедшие месяцы вся глобальная политика кардинально изменилась. По его словам, в мире считают Украину "абсолютно важной страной, которая имеет право делать то, что делает, и нужно это право защищать".

Перспективы мирного урегулирования в Украине

Накануне президент Зеленский повторил ранее озвученную им позицию о том, что никакие мирные переговоры с Россией не могут быть начаты, пока российские войска не покинут всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс.

В то же время на Западе, как минимум, подумывают о том, чтобы закончить или приостановить активную фазу войны в текущем "статус-кво". По данным издания Politico, Украине и России могут навязать "корейский сценарий", где линия фронта превращается в неофициальную границу на десятилетия вперед.

А вот Financial Times полагает, что если в летней кампании Украина не добьется значимых успехов, Запад потеряет волю к поддержке Киева и начнет принуждать украинцев к переговорам с РФ, исходя из текущих реалий.

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